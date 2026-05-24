Conte sarebbe rimasto, poi ha cambiato idea: tra veleni e pressioni, ecco le ragioni

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Antonio Conte sarebbe pronto a salutare il Napoli con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Secondo Repubblica, il tecnico leccese lascerebbe però da vincente, con il peso di diversi rimpianti e di un clima diventato sempre più complicato negli ultimi mesi. Il quotidiano racconta di pressioni non arrivate soltanto dall’esterno, ma anche di “veleni”, incomprensioni e messaggi distorti filtrati attorno all’ambiente di Castel Volturno. Conte, sempre secondo Repubblica, avrebbe voluto completare il suo progetto triennale, ma il contesto avrebbe progressivamente incrinato il rapporto.

Le prossime mosse per il dopo-Conte

Nel frattempo, il focus del Napoli si starebbe già spostando sul futuro. In pole per la successione ci sarebbe Vincenzo Italiano, mentre il club riflette anche sulle prossime mosse strutturali: dal nuovo centro sportivo al settore giovanile, passando per la questione stadio. La sensazione, sottolinea il quotidiano, è che il Napoli sia arrivato a un momento decisivo della sua storia, proprio alle porte del secondo secolo di vita del club.