Retroscena Zeballos: vuole trasferirsi al Napoli, rifiutate ben sei squadre

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Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli e ha rifiutato 6 offerte pur di vestire la maglia azzurra. Il club lavora per anticipare il suo arrivo già in estate.

Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima con Exequiel Zeballos per il suo trasferimento in azzurro a parametro zero a partire da gennaio 2027. L’esterno offensivo argentino, classe 2002, ha deciso infatti di non rinnovare il contratto con il Boca Juniors, in scadenza il prossimo dicembre, una scelta che ha portato il club argentino a escluderlo dalla rosa della prima squadra. Nonostante l’intesa già raggiunta per il futuro, il Napoli punta a portare Zeballos alla corte di Massimiliano Allegri già durante l’attuale sessione estiva di mercato. L’obiettivo della società partenopea è trovare un accordo con il Boca Juniors attraverso il pagamento di un piccolo indennizzo, così da evitare di attendere la scadenza naturale del contratto e anticipare l’arrivo del talento argentino.

Zeballos ha rifiutato sei squadre per il Napoli

La volontà di Zeballos di vestire la maglia azzurra emerge anche dal retroscena legato al mercato. Secondo quanto riferito dall’esperto Nicolò Schira, l’esterno argentino avrebbe rifiutato le proposte di sei club pur di trasferirsi al Napoli. Nella lista delle squadre respinte figurano Espanyol, Dinamo Mosca, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Santos e Atlanta United. Una scelta che conferma la priorità assegnata da Zeballos al progetto partenopeo, con il giocatore che avrebbe deciso di attendere il Napoli nonostante le diverse opportunità ricevute dall’estero. I contatti tra le parti sono destinati a proseguire nelle prossime ore per provare a definire i dettagli dell’operazione. Con la maglia del Boca Juniors, Zeballos ha collezionato 140 presenze ufficiali, realizzando 16 gol e fornendo 16 assist.