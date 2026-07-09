Calciomercato Napoli, Lukaku resta in uscita: l’ultima parola spetterà ad Allegri

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Romelu Lukaku resta uno dei nodi principali del mercato del Napoli. L’attaccante verrà valutato da Massimiliano Allegri dopo il Mondiale

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora tutto da definire. L’attaccante belga, protagonista al Mondiale nel quale è riuscito anche ad essere decisivo, sarà osservato e valutato da Massimiliano Allegri prima di prendere una decisione definitiva sul suo ruolo nel nuovo Napoli. Il centravanti resta infatti un profilo importante dal punto di vista tecnico, ma porta con sé anche un ingaggio molto elevato, considerato difficilmente compatibile con le nuove linee societarie del club azzurro. Per questo motivo Lukaku rimane tra i giocatori che potrebbero lasciare Napoli durante il mercato, stando a quanto riportato da Sportmediaset.

La decisione finale spetterà ad Allegri

Nonostante le valutazioni economiche, il Napoli non ha ancora chiuso la porta alla permanenza dell’attaccante. Sarà Allegri a stabilire se Lukaku potrà essere ancora una pedina utile all’interno del suo progetto tecnico e quale ruolo potrà ricoprire nella squadra. La società, intanto, dovrà lavorare anche sulle uscite: con una rosa molto ampia da gestire, il primo obiettivo sarà individuare gli esuberi e creare spazio per eventuali nuovi innesti.