Ufficiale Napoli-Torino, i convocati di Allegri: 2 rientri, 2 dalla Primavera e ancora out Neres

Napoli-Torino, i convocati di Allegri: tornano Spinazzola e Favasuli, ancora out Neres. In lista due Primavera, Pereyra e Spinelli, con Meret fermo ai box

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro il Torino, in programma alle 20.45 al Maradona. Il tecnico Allegri ritrova due giocatori, Spinazzola e Favasuli, mentre resta ancora fuori Neres. Il quadro è quello di una rosa ancora in emergenza, tanto da richiedere il ricorso a due ragazzi della Primavera.

"Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli, Vergara".

Spinazzola e Favasuli tornano, due Primavera in lista

Come reso noto dalla società, i convocati di Allegri sono ventuno: Anguissa, Beukema, Contini, De Bruyne, Favasuli, Gilmour, Giovane, Højlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Milton Pereyra, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola, Spinelli e Vergara. Tra i nomi spiccano i rientri di Spinazzola e Favasuli, due recuperi importanti in un reparto che ha pagato molto gli infortuni. Nell'elenco ci sono anche due Primavera, Pereyra e Spinelli.

Neres ancora out, Allegri sceglie con la lista corta

Resta indisponibile Neres, già nell'elenco degli assenti ufficiali diffuso nelle ore precedenti. Rispetto a quel bollettino, il tecnico può contare su due giocatori in più, ma la lista rimane corta e obbliga a un lavoro attento di rotazioni, soprattutto in un periodo in cui il calendario prevede un ciclo di partite ravvicinate. Per il Napoli la gara contro il Torino è un banco di prova importante.