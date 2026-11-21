McTominay aspetta il Napoli! Distanza su cifre rinnovo, ma priorità è restare

Napoli, McTominay: nessuna novità sul rinnovo, resta il rebus. Offerti 6,5 milioni fino al 2030, il giocatore ne chiese 12

Il futuro di Scott McTominay al Napoli resta un rebus. Sul fronte del rinnovo non ci sono novità, e il contratto del centrocampista scozzese scade tra un anno e mezzo. Le trattative, ferme da tempo, riguardano cifre ancora lontane.

L'offerta di De Laurentiis e la richiesta da 12 milioni

Come racconta Nicolò Schira sul suo canale YouTube, un anno fa, dopo lo scudetto, il presidente De Laurentiis aveva offerto all'agente del giocatore un rinnovo a 6,5 milioni di euro fino al 2030, con opzione fino al 2031. Due milioni in più dell'ingaggio attuale. L'agente aveva però chiesto 12 milioni, il presidente aveva detto no e le negoziazioni si erano interrotte. Da allora la distanza non si è colmata e il discorso è rimasto in sospeso.

Le sirene arabe, il Real e la priorità Napoli

In estate, ha spiegato Schira, una squadra araba era disposta a dare al giocatore l'ingaggio richiesto, ma McTominay ha rifiutato. Ci sono stati sondaggi da altri club, come il Real Madrid, ma nessuna offerta concreta. La priorità del giocatore, ha sottolineato il giornalista, resta il Napoli, e il club vuole tenerlo. Bisognerà però rivedere le cifre: il Napoli non va oltre i 6,5 milioni. Resta da vedere se le parti troveranno un accordo, in una finestra in cui il rinnovo dello scozzese è uno dei dossier più delicati per la dirigenza.