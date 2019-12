Cosa può dare Lobotka al Napoli (e come cambia il centrocampo)

Non aggiunge fisicità o centimetri, appare evidente, ma Stanislav Lobotka - principale obiettivo di mercato per il centrocampo - si prenota per diventare una nuova fonte di gioco. Ha grande tecnica di base, è abilissimo palla al piede, un palleggiatore atipico con strappi e qualche pausa da correggere.

Cosa può dare al Napoli? Non è un regista classico, non smista palla come Jorginho, non la gioca di prima, ma è sempre pronto ad aiutare i compagni, scortandoli per riceverla, oppure si propone per attaccare gli spazi in profondità. Può giocare da regista - il Napoli lo tratta per quello - ma in carriera ha spesso ricoperto anche il ruolo di centrale di una mediana a due o di mezzala in un centrocampo a cinque.

Un reparto con Allan, Lobotka e Fabian (o Zielinski) permetterebbe al Napoli di tornare padrone del pallone o comunque di poterlo gestire con maggior tranquillità rispetto alle ultime settimane, quando il possesso restava spesso nei piedi degli altri. Il resto lo farà il mercato: la trattativa è calda e Lobotka, classe '94, slovacco come Hamsik, non vede l'ora di poter ripartire altrove. Pardon: a Napoli.