Coulibaly, il Napoli ci prova e in estate può partire: dalla Bundes il primo colpo?

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Sul Cds oggi in edicola si legge che sono diverse le società che seguono Coulibaly, un giovane colosso alto 191 centimetri

Il Napoli lavora già al futuro seguendo diversi profili giovani per rinnovare la rosa abbassando l'età media. Uno di questi è Karim Coulibaly, classe 2007, un diciottenne tedesco che gioca come difensore centrale e che è di proprietà del Werder Brema. Un profilo che il Napoli segue, come hanno riferito in Germania, avendo intravisto in lui doti chiare. Sul Cds oggi in edicola si legge che sono diverse le società che seguono Coulibaly, un giovane colosso alto 191 centimetri che in campo si muove come un veterano nonostante solo a maggio compirà diciannove anni.

Calciomercato Napoli, Coulibaly nel mirino del club

Anche per questo motivo è un giocatore che il ds Manna ha inserito nel suo personalissimo elenco, in attesa di sviluppi, per rinforzare la difesa. La stagione, d’altronde, è ancora in corso. E il prezzo, oggi, è ancora sospeso. Ma sta salendo. E l’addio in estate è una possibilità. Proprio ieri l'agente del giocatore ha aperto alla possibilità di trasferirsi al Napoli. Insomma, pista viva. "Sarò sempre pronto per venire in Italia e a Napoli. Napoli interessato a Coulibaly? Siamo in contatto con più club perché quando un giovane si esprime così è normale ricevere interesse e non è un segreto", le sue parole.