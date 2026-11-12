De Bruyne al PSV? Ct Belgio “Calcio offensivo adatto a lui e si avvicinerebbe a casa”
Il possibile trasferimento di Kevin De Bruyne al PSV continua a far discutere in Belgio. Dopo le indiscrezioni sull'interesse del club olandese, anche Mark Van Bommel ha espresso il proprio parere sull'eventualità di vedere il centrocampista del Napoli in Eredivisie. Secondo il commissario tecnico belga, si tratterebbe di una destinazione adatta alle caratteristiche del giocatore, sia per lo stile di gioco della squadra sia per la vicinanza al suo Paese d'origine.
Van Bommel promuove l'ipotesi PSV
Intervenuto ai microfoni di VTM NIEUWS dopo Turchia-Belgio, Van Bommel ha sottolineato i possibili vantaggi della scelta, lasciando comunque al calciatore l'ultima parola: "Deve prendere la decisione da solo, ma non vive lontano e il calcio olandese gli si addice". L'allenatore ha poi evidenziato le caratteristiche del campionato olandese: "Il modo offensivo di giocare a calcio, il voler sempre giocare a calcio... Gli sta bene".
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