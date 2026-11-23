De Laurentiis e la cessione del club: il retroscena sul cartello "Vendesi"
Aurelio De Laurentiis avrebbe valutato l'interesse del mercato per il Napoli, senza però manifestare una reale intenzione di cedere la società. È quanto emerge da un retroscena raccontato nell'edizione odierna del quotidiano Repubblica, che si sofferma sulle prospettive future del club azzurro. Secondo quanto scrive Repubblica, "all'ingresso del Calcio Napoli idealmente c'è ancora il cartello 'Vendesi'". Una situazione che, tuttavia, non sarebbe legata necessariamente alla volontà del presidente di passare la mano.
De Laurentiis, il retroscena sulla possibile vendita del Napoli
Il quotidiano spiega infatti che "più che cedere la società, Aurelio De Laurentiis voleva sondare il mercato", sottolineando come il patron azzurro non avesse interesse a smentire le indiscrezioni circolate su una possibile vendita. Si sarebbe trattato, dunque, di un modo per valutare eventuali manifestazioni d'interesse. Repubblica conclude con una considerazione sulle intenzioni del presidente: "Osservandolo sembra pronto a rilanciare".
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Manchester City
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro