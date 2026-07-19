Live Dimaro 2026 day 3, seduta pomeridiana: Lucca recuperato! Solo lavoro a secco

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

Appuntamento a domani per la seduta mattutina. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole.

18.18 - Termina qui il lavoro a secco e anche la seduta pomeridiana.

18.12 - Dopo la breve pausa si riprende.

18.11 - S'interrompono le ripetute.

18.07 - In campo c'è anche Giovanni Manna, telefono bollente per il ds azzurro.

18.06 - Squadra schierata in linea a fondo campo, iniziano le ripetute da un lato all'altro del campo.

18.03 - Termina la corsa di fondo. Squadra riunita a centrocampo.

17.50 - Non è solo una corsa di riscaldamento, ma un lavoro di fondo. Gli azzurri continuano a macinare metri.

17.47 - Squadra divisa in tre gruppi. Inizia la fase di riscaldamento con una corsetta a bordocampo.

17.45 - Entra in campo la squadra. Ancora assenti Politano e Vergara, è invece regolamente in campo Lorenzo Lucca. L'attaccante azzurro ha smaltito la leggera contusione che lo aveva costretto ad abbondonare anzitempo la seduta mattutina.

17.39 - I quattro estremi difensori continuano a lavorare con i preparatori dei portieri sul campo numero 2.

17.31 - Meret, Milinkovic-Savic, Contini e Pugliese iniziano la fase di riscaldamento.

17.30 - Con precisione svizzera i quattro portieri azzurri entrano per recarsi sul secondo campo di gioco.

17.25 - Tutto pronto alla Ski.it Arena di Carciato, i tifosi azzurri attendono l'arrivo della squadra.

Dopo la seduta mattuttina, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta pomeridiana di allenamento del terzo giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale del terzo giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.