Napoli-Arezzo, vendita a rilento: tanti biglietti ancora disponibili. Ecco come acquistarli

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Napoli-Arezzo, ancora ampia disponibilità di biglietti per l'amichevole di Dimaro.

Procede a rilento la vendita dei biglietti per la prima amichevole estiva del Napoli di Massimiliano Allegri, in programma a Dimaro contro l'Arezzo, in programma mercoledì 22 luglio. Al momento restano ancora numerosi posti disponibili alla Ski.it Arena di Carciato, segnale che c'è ancora tempo per assicurarsi un posto in vista dell'esordio stagionale degli azzurri.

Ancora posti disponibili in tribuna e Curva Meledrio

La disponibilità è ancora elevata sia nel settore Tribuna sia in Curva Meledrio, con i tifosi che possono acquistare i tagliandi per assistere dal vivo al primo test del Napoli nel ritiro di Dimaro. Di seguito il link per acquistare i biglietti.

Napoli vs Arezzo 22/07/2026 - h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale - SKI.IT Arena - acquista qui i biglietti