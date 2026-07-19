Ufficiale
Dimaro day 3, Lucca in gruppo, si ferma di nuovo Rafa Marin! Il report del club
Napoli, il report ufficiale: Lucca in gruppo, Rafa Marin si ferma per affaticamento.
Si conclude il terzo giorno del ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. La SSCNapoli ha pubblicato il report ufficiale dell'allenamento svolto questo pomeriggio sul proprio sito. Di seguito la nota ufficiale.
"Dopo l'allenamento di stamattina, gli azzurri sono tornati in campo alla Ski.It Arena nel pomeriggio. Il gruppo è stato impegnato in un lavoro di attivazione in palestra e successivamente in una parte aerobica in campo.
Lucca si è allenato in gruppo. Rafa Marin ha saltato la fase finale della seduta per un lieve affaticamento muscolare".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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