Elmas rompe il silenzio: "Napoli dà felicità ed emozioni, non direi mai no. Su Conte..."

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Elmas si racconta a Il Mattino: dal rapporto con Conte alla sorpresa per il suo addio, fino a un'apertura totale su un possibile ritorno in azzurro.

Eljif Elmas è tornato a vestire la maglia del Lipsia dopo che il Napoli ha deciso di non esercitare il riscatto del suo cartellino al termine della scorsa stagione. In una lunga intervista concessa a Il Mattino, il centrocampista macedone ha commentato la vicenda senza polemiche, spiegando di comprendere pienamente le valutazioni del club. Non ci sono, ha detto, recriminazioni né rimpianti da parte sua: si tratta semplicemente di una scelta che rientra nelle normali dinamiche del calcio di mercato, e riconosce al Napoli il diritto di aver fatto le proprie considerazioni tecniche ed economiche.

Elmas, gli elogi a Conte ed il suo addio

Grande spazio, nell'intervista è stato dedicato al rapporto con Antonio Conte: "Un altro maestro per me. Diceva che alla base di tutto c'è il lavoro costante e continuo e che non dovevano esserci momenti di pausa, per rilassarsi dopo una vittoria. Ho giocato 44 partite con lui e ne sono fiero. Lui è molto attento alla parte difensiva del lavoro. Il mister ha dato tanto al Napoli". Sull'addio a sorpresa di Conte, Elmas ha ammesso di essere rimasto spiazzato: "Onestamente è stata una sorpresa. Non aveva mai dato questi segnali ed ero certo che alla fine sarebbe rimasto, che avrebbe continuato nel Napoli. Ma anche lui avrà pensato che il suo futuro non era lì, che andava costruito altrove. Come sto facendo io adesso".

Elmas e la porta sempre aperta per il ritorno

Alla domanda su un possibile ritorno futuro in azzurro, Elmas non ha chiuso alcuna porta: non vede motivi per dire di no a un'ipotesi del genere, perché Napoli, sostiene, è una città che regala felicità ed emozioni uniche, un'esperienza che ogni calciatore dovrebbe vivere almeno una volta nella carriera. "Non vedo motivi per poter dire di no. Napoli dà felicità ed emozioni. Ogni calciatore dovrebbe nella sua vita vivere l'esperienza di giocare in una città che vive per il calcio. Allegri? Sono certo sia l'uomo giusto per il Napoli e Napoli"'