Milinkovic-Savic sul mercato: il Napoli valuta lo scambio con Vicario del Tottenham

vedi letture

Con Meret confermato titolare tra i pali, il club azzurro apre alla cessione del portiere ex Torino: sullo sfondo la Premier League.

Il Napoli ha deciso di puntare su Alex Meret come portiere titolare per la prossima stagione, mettendo di conseguenza Vanja Milinkovic-Savic sul mercato. L'estremo difensore ex Torino appare il candidato principale a lasciare il club azzurro in questa finestra di calciomercato, con la dirigenza pronta a valutare le proposte in arrivo per definire il suo futuro.

Premier League in pole, ma spunta l'ipotesi scambio con il Tottenham

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è l'Inghilterra il mercato che finora ha mostrato il maggior interesse per il portiere serbo. L'offerta dell'Hull City, tuttavia, non avrebbe convinto il Napoli, mentre la pista che porta al Leeds resterebbe subordinata all'esito della trattativa per Suzuki. Sullo sfondo si fa largo una terza soluzione, potenzialmente in grado di risolvere più esigenze: uno scambio con il Tottenham che porterebbe Guglielmo Vicario a Napoli e Milinkovic-Savic a Londra. Le valutazioni economiche dei due portieri non sarebbero troppo distanti, ma è un'ipotesi ancora tutta da costruire.

La Juventus resta alla finestra

Nel frattempo, Milinkovic-Savic resterebbe anche nei radar della Juventus, che lo considera la prima alternativa a Martinez qualora la pista che porta al portiere argentino non dovesse andare in porto. Un ulteriore fronte che si aggiunge al puzzle di mercato attorno al futuro del classe '97, la cui situazione appare destinata a definirsi solo nelle prossime settimane.