Live Dimaro 2026 day 3, seduta mattutina: c'è anche Rafa Marin! Out Politano e Vergara

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento della mattina live

Appuntamento ad oggi pomeriggio per la seduta pomeridiana. Restate collegati su Tutto Napoli per tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole.

11.30 - Terminano le partitelle e termina anche la seduta mattutina.

11.29 - Che gol dei fucsia! Grande assist di esterno di Anguissa per l'inserimento di capitan Di Lorenzo sul secondo palo, che in sforbiciata insacca.

11.24 - Si ricomincia con le sfide tra fucsia contro verdi e gialli contro azzurri.

11.22 - Terminano le due sfide.

11.14 - Terminano le partitelle. Si rimischiano le squadre: ora si sfidano verdi contro gialli e fucsia contro azzurri.

11.02 - Ci si prepara per due partitelle nelle due metà campo 6 contro 6, verdi contro azzurri, fucsia contro gialli.

In fucsia: Meret, Di Lorenzi, Obaretin, Folorunsho, Anguissa, Pereyra.

In giallo: Milinkovic-Savic, Marianucci, Spinazzola, Hasa, Rao, Hojlund.

In verde: Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Lindstrom, Baridò, Alisson,

In azzurro: Pugliese, Rahmani, Lobotka, Gutierrez, Lucca, Giovane,

11.01 - A bordocampo c'è anche il vice presidente Edoardo De Laurentiis.

11.00 - Termina l'esercitazione.

10.53 - Finora assenti Politano e Vergara.

10.52 - Dopo la pausa si riprende con i due gruppi riunito, come in precedenza, a continuare l'esercitazione sul possesso e la pressione.

10.50 - Termina l'esercitazione.

10.44 - Ricomincia l'esercitazione di prima con la squadra divisa in due gruppetti.

10.43 - Termina l'esercitazione.

10.36 - I due gruppi si riuniscono e continuano l'esercitazione su una porzione più grande di campo. I registi sono sempre Lobotka e Hasa che giocano da jolly impostando solo l'azione, in porta Meret e Milinkovic-Savic.

Azzurri: Gutierrez, Rrahmani, Rafa Marin, Lindstrom, Alisson Santos, Mazzocchi, Lucca, Prisco.

Arancioni: Di Lorenzo, Anguissa, Obaretin, Spinazzola, Folorunsho, Rao, Marianucci, Hojlund, Pereyra.

10.34 - Termina l'esercitazione.

10.30 - Nel gruppo sotto la tribuna i verdi sono Milinkovic-Savic, Contini e Hasa che da regista. Arancioni e azzurri sono le due squadre che si alternano tra costruzione e pressing. Nell'altro gruppo i verdi sono Meret, Pugliese e Lobotka.

10.29 - Inizia un'esercitazione su possesso e pressione con la costruzione dal basso, i portieri avviano le azioni.

10.27 - Si formano due gruppi sui lati corti di una metà campo. Vengono distribuiti pettorine verdi, azzurre e arancioni.

10.26 - Termina l'esercitazione, gruppo riunito a centrocampo.

10.18 - Altro spostamento dei tre gruppi sull'altro lato, si continua col torello. Chi perde paga pegno con dei piegamenti.

10.15 - I tre gruppi si spostano sul l'altra fascia della metà campo per continuare l'esercitazione.

10.14 - Sul campo 2 i portieri si sfidano in una partita di pallavolo con un nastro a fare da rete ad un'altezza di circa un metro.

10.13 - I tre gruppi iniziano il torello: due uomini al centro del cerchio a tentare di rubare la palla.

10.11 - Si formano tre gruppi da 8 giocatori.

10.07 - Inziano ripetute con l'intero gruppo che corre trasversalmente sul campo.

10.06 - Blanda corsa di riscaldamento. Ancora assenti Gilmour, Beukema e Neres.

10.05 - Entra la squadra, c'è anche Rafa Marin dopo il trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra riportato ieri in partitella.

10.02 - I quattro portieri del Napoli iniziano il riscaldamento sul campo secondario.

10.00 - Tutto pronto per l'inizio seduta mattutina. Allegri già in campo, in panchina al suo fianco c'è il ds Manna.

Dopo la doppia seduta di ieri, a Dimaro-Folgarida, gli azzurri scendono sul campo di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del terzo giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del terzo giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.