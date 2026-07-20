Buongiorno oggi a Barcellona! Il consulto sarà decisivo: due opzioni sul tavolo
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La giornata di oggi potrebbe essere determinante per il futuro di Alessandro Buongiorno. Come riporta il Corriere dello Sport, il difensore sarà a Barcellona per sottoporsi a un consulto con il professor Ramon Cugat, tra i massimi esperti mondiali in traumatologia e chirurgia ortopedica. Si cercherà di capirne di più sul problema al ginocchio destro.
Buongiorno, oggi il consulto decisivo a Barcellona
Dall'esito della visita dipenderà il percorso da seguire per risolvere il problema al tendine del ginocchio destro. Sul tavolo ci sono due possibili soluzioni: proseguire con una terapia conservativa oppure ricorrere a un intervento chirurgico. Il confronto con lo specialista catalano sarà quindi decisivo per definire i tempi di recupero e il percorso clinico del difensore azzurro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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