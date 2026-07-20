A volte ritornano: per la porta al Napoli è stato offerto un vecchio pallino

A volte ritornano: per la porta al Napoli è stato offerto un vecchio pallinoTuttoNapoli.net
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
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di Arturo Minervini
Agli azzurri sarebbe stato proposto Kepa Arrizabalaga, portiere dell'Arsenal con un passato tra Chelsea e Real Madrid.

Nuovo nome per la porta del Napoli. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, agli azzurri sarebbe stato proposto Kepa Arrizabalaga, portiere dell'Arsenal con un passato tra Chelsea e Real Madrid. Il club partenopeo continua infatti a valutare il futuro del reparto. Vanja Milinkovic-Savic resta il principale candidato alla cessione, con il Napoli disposto ad ascoltare offerte a partire da circa 15 milioni di euro, mentre Alex Meret è destinato a rimanere in organico.

Kepa offerto al Napoli: spunta il portiere dell'Arsenal

In questo scenario prende quota l'ipotesi Kepa. Dopo una stagione con poco spazio tra i Gunners, l'estremo difensore spagnolo potrebbe scegliere la Serie A per rilanciarsi. Un profilo di esperienza internazionale che il Napoli starebbe valutando con attenzione, qualora dovessero concretizzarsi le uscite previste nel reparto portieri.