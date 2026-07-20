La Spagna è campione del Mondo: arrivano i complimenti della SSC Napoli
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La Spagna batte l'Argentina ai supplementari e conquista il Mondiale 2026.
La Spagna si laurea campione del Mondo al termine di una finale dominata contro l'Argentina. La nazionale guidata da Luis de la Fuente supera l'Albiceleste per 1-0 dopo i tempi supplementari al MetLife Stadium, conquistando il Mondiale 2026 grazie a una prestazione di altissimo livello, caratterizzata da qualità tecnica, intensità e controllo del gioco.
A congratularsi con le Furie Rosse è anche la SSC Napoli, che attraverso un tweet sul proprio account X applaude al trionfo spagnolo. Per gli iberici, già campioni d'Europa in carica, è la seconda Coppa del Mondo conquistata della propria storia.
👏👏👏👏👏👏 https://t.co/9qPVEZpCTQ— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 19, 2026
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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