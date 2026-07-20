La Spagna è campione del Mondo: arrivano i complimenti della SSC Napoli

La Spagna è campione del Mondo: arrivano i complimenti della SSC NapoliTuttoNapoli.net
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Oggi alle 00:10Mondiali
di Antonio Noto
La Spagna batte l'Argentina ai supplementari e conquista il Mondiale 2026.

La Spagna si laurea campione del Mondo al termine di una finale dominata contro l'Argentina. La nazionale guidata da Luis de la Fuente supera l'Albiceleste per 1-0 dopo i tempi supplementari al MetLife Stadium, conquistando il Mondiale 2026 grazie a una prestazione di altissimo livello, caratterizzata da qualità tecnica, intensità e controllo del gioco.

A congratularsi con le Furie Rosse è anche la SSC Napoli, che attraverso un tweet sul proprio account X applaude al trionfo spagnolo. Per gli iberici, già campioni d'Europa in carica,  è la seconda Coppa del Mondo conquistata della propria storia.