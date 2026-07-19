Conte a Dazn: "Napoli mi ha dato tantissimo! Ora riposo, in attesa degli sviluppi"

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Antonio Conte torna a parlare pubblicamente: "Sto bene, Napoli mi ha dato tantissimo. Ora..."

Antonio Conte, ex tecnico del Napoli, è stato ospite di DAZN, in occasione del pre-partita per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. L'ex azzurro (uno Scudetto e una Supercoppa italiana vinta), oggi svincolato e libero sul mercato mentre impazzano i rumor di una possibile nomina da ct dell'Italia, ha parlato così degli ultimi giorni trascorsi: "Come ho passato questo mese e mezzo? Mi manca il campo? Sinceramente sto bene, molto sereno. Il fatto di aver fatto due splendide annate con il Napoli mi ha riempito veramente di grande gioia e soddisfazione, anche a livello umano. Napoli mi ha dato tantissimo".

Ora cosa farà?

"Adesso sono molto tranquillo e sereno, mi sto godendo la famiglia e le vacanze. Sono uno che quando lavora spende tantissimo a livello energetico e mi rendo conto alle volte di dover recuperare", ha spiegato il tecnico leccese. "Però ripeto: molto contento di quello che sono stati questi due anni a Napoli e di poter riposare, vedere e parlare di calcio in attesa di sviluppi nell'anno", la chiusura prima di addentrarsi nei commenti per la finale della Coppa del Mondo.