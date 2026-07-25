Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031! L'annuncio del club
Antonio Vergara si lega al Napoli fino al 2031, con opzione per il prolungamento. Il Napoli dunque ufficializza un rinnovo discusso per settimane e mette a tacere le diverse voci su una partenza del gioiello proveniente dalle giovanili. Ecco l'annuncio ufficiale apperso sul sito del club:
"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Antonio Vergara fino al 30 giugno 2031 con opzione per il prolungamento. Dopo una lunga trafila nel settore giovanile dei partenopei, il 23 agosto 2025 Vergara fa il suo esordio in prima squadra in occasione della vittoria esterna contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Lo scorso 28 gennaio arriva il primo gol in maglia azzurra al cospetto del Chelsea, con un'autentica prodezza che manda in visibilio il pubblico del Maradona. Tre giorni più tardi mette a referto anche il primo gol in campionato, decisivo per la vittoria interna contro la Fiorentina. Con il Napoli ha collezionato 19 presenze, vincendo una Supercoppa Italiana. Congratulazioni, Antonio!"
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