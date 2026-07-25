Live Dimaro 2026 day 9, seduta mattutina: palleggi e torello, ancora out Alisson e Lindstrom. Riecco Nares!

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Ultime calcio Napoli, Dimaro 2026: il racconto dell'allenamento del pomeriggio live.

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10.26 - Appare Neres! Finalmente il brasiliano torna ad allenarsi sul campo in differenziato. Corsa a bordo campo tra i tanti applausi dei tifosi.

10.25 - Gli azzurri provano i passaggi lunghi.

10.24 - Termina l'esercitazione.

10.11 - A centrocampo inizia un mega torello con due uomoni nel mezzo a tentare di rubare palla.

10.07 - I preparatori Borri e Giglio lavorano con i quattro portieri sulle uscite alte.

10.06 - A centrocampo a delimitare un'area circolare quattro mini porte con al centro due sagome gonfiabili.

10.04 - Come ieri pomeriggio, anche stamani assenti Lindstrom e Alisson Santos.

10.03 - Palleggi a centrocampo, i quattro portieri si riscaldano nel campetto a loro dedicato.

10.02 - La squadra entra in campo tra gli applausi dei tifosi.

Dopo la seduta pomeridiana di ieri, gli azzurri scendono in campo alla Ski.it Arena di Carciato per la seduta mattutina di allenamento del nono giorno di ritiro in Val di Sole.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del nono giorno di allenamenti del Napoli da Dimaro-Folgarida. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, con ampio spazio a foto e video, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli e in diretta tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.