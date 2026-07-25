Festa Centenario, De Bruyne e Lukaku non mancheranno: il gesto distensivo dopo il richiamo di Manna
Arrivano buone notizie in casa Napoli sul fronte De Bruyne. Dopo il richiamo pubblico ricevuto dal direttore sportivo Manna in conferenza stampa, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal centrocampista belga a fine campionato, arriva ora un segnale di distensione. Secondo quanto riportato oggi da Il Mattino, De Bruyne ha fatto sapere al club che anticiperà il proprio rientro dalle ferie estive pur di essere presente alla festa del Centenario, in programma sabato prossimo in Piazza del Plebiscito.
KDB risponde presente, poi la partenza per Castel di Sangro
Il centrocampista belga trascorrerà dunque a Napoli gli ultimi giorni della propria estate, prima di raggiungere il gruppo squadra nella data già fissata, ovvero il 5 agosto nel ritiro di Castel di Sangro. Un modo per rispondere presente all'appuntamento con la piazza, senza far mancare il proprio sostegno all'iniziativa organizzata per celebrare il Centenario del club.
Anche Lukaku sarà in Piazza del Plebiscito
Stessa sorte anche per Romelu Lukaku, che parteciperà insieme al connazionale alla festa dell'1 agosto. Il Mattino sottolinea come questo doppio gesto rappresenti un segnale di rispetto importante nei confronti delle migliaia di tifosi attesi in piazza, pronti a stringersi attorno alla squadra alla vigilia di una stagione ricca di aspettative.
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