Emergenza Buongiorno e Beukema: il Napoli accelera per Tiago Gabriel

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Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli studia il colpo Tiago Gabriel per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Buongiorno.

Il Napoli è pronto a un investimento importante in difesa per sostituire Alessandro Buongiorno, costretto all'operazione e con tempi di recupero che si preannunciano più lunghi del previsto, fuori causa per quattro o cinque mesi. A complicare ulteriormente il quadro ci sono i problemi al tendine d'Achille che stanno tormentando Sam Beukema, il cui rientro slitterebbe intorno alla metà di agosto. Una doppia assenza che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha spinto il club ad accelerare le riflessioni sul mercato per individuare un nuovo profilo da inserire subito in rosa.

Tiago Gabriel, il preferito di Manna

Per soddisfare anche le esigenze di lista, il Napoli guarderebbe con particolare interesse a un profilo under, e in quest'ottica il nome che convince maggiormente è quello di Tiago Gabriel. Il difensore portoghese, classe 2004, è seguito da mesi dal direttore sportivo Manna e arriva da un'ottima stagione con la maglia del Lecce, che lo ha consacrato come uno dei giovani centrali più interessanti dell'ultimo campionato di Serie A.

Resiste la candidatura di Gatti

Sullo sfondo resta comunque viva la candidatura di Federico Gatti, difensore classe '98 in uscita dalla Juventus, la cui valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un profilo che Allegri conosce bene, avendoci già lavorato insieme proprio ai tempi bianconeri, e che resta un'alternativa concreta qualora la trattativa per Tiago Gabriel dovesse complicarsi.