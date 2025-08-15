Ultim'ora Diouf, il Napoli insiste! Dalla Francia: “Altri 3 club interessati, ma azzurri avanzano"

vedi letture

Lipsia, Stoccarda e Crystal Palace sono rivali del Napoli in sede di mercato per Andy Diouf del Lens. Secondo il sito specializzato francese Footmercato ci sono dunque altri club interessati al forte centrocampista francese classe 2003 che era già seguito anche da Betis e Bayer Leverkusen. Il Napoli però adesso accelera e nei prossimi giorni ci saranno contatti ulteriori rispetto alla prima offerta ufficiale fatta.

Al giocatore è stato proposto un contratto fino al 2030. Diouf essendo Under non occuperebbe posti in lista Serie A, ma la missione è convincere il Lens perché i francesi hanno già perso Medina e El Anyaoui e proveranno a trattenere almeno Diouf. Sono attesi aggiornamenti importanti già per il fine settimana.