Diouf-Napoli, nel 2023 fu eletto miglior giovane in Conference: 3 gol, uno stupendo al Franchi

Andy Diouf, centrocampista classe 2003 del Lens individuato dal Napoli come rinforzo in mediana, nel 2023 è stato eletto Miglior Giovane della Stagione di UEFA Europa Conference League e premiato dagli osservatori tecnici UEFA. Diouf aveva raggiunto con il Basilea le semifinali con la formazione svizzera dando un enorme contributo a tutto campo. Possente in fase difensiva, è stato anche pericoloso in attacco con tre gol, di cui due figurano nella top ten della competizione 2022/23: si tratta dell'unico giocatore con due marcature in classifica. Di lui si ricorda anche un bel gol al Franchi contro la Fiorentina con il suo mancino. In totale in quella competizione 14 presenze, 3 gol, 2 assist, 80,7% di precisione passaggi e 39 palloni recuperati.

22 anni, quasi un metro e novanta, Under 21 francese, Diouf, piede mancino, ha 65 presenze in Ligue 1, di cui 34 lo scorso anno in cui è stato grande protagonista in Francia. Diouf è un centrocampista versatile, duttile, di grande impatto e fisicità. Ha corsa, resistenza, pressing, tackle e buona copertura difensiva. Insomma, una sorta di alter ego di Anguissa. Il Napoli è deciso ad approfondire i discorsi con il Lens. Diouf è stato anche finalista tra i 25 migliori giovani under‑21 per il premio Golden Boy 2023.