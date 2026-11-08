Ufficiale Napoli-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Allegri e Gattuso

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Napoli e Lazio che si svolgerà alle 12:30. Ultima chiamata per Massimiliano Allegri!

È tutto pronto al Maradona per il big match delle 12:30 tra il Napoli di Massimiliano Allegri e la Lazio di Gennaro Gattuso, valido per l’undicesima giornata di Serie A. Due squadre che arrivano all’appuntamento con umori inevitabilmente differenti: gli azzurri cercano infatti riscatto dopo la sconfitta per 2-0 sul campo della Juventus e vogliono risalire la classifica, che li vede attualmente al decimo posto.

La Lazio si presenta invece al Maradona da capolista, forte dei 28 punti conquistati nelle prime dieci giornate, frutto di nove vittorie e un pareggio. Un avvio straordinario per i biancocelesti, che insieme alla Roma sono l’unica squadra ancora imbattuta in questo campionato.

LE FORMAZIONI UFFICIALI - Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Marín; Vergara, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Olivera; Lang; Højlund. All. Allegri.

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.