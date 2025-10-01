Elmas terzino o Spinazzola: le ultime di formazione per lo Sporting

Il Napoli ritrova Leonardo Spinazzola e Matías Olivera per la sfida di Champions League contro lo Sporting. Una buona notizia per Antonio Conte, che in conferenza aveva persino ipotizzato l’utilizzo di Elmas come terzino destro per sopperire all'emergenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Spinazzola dovrebbe partire titolare: non sulla sua corsia abituale, ma dirottato a destra per sopperire all’assenza di capitan Di Lorenzo squalificato.

Sulla fascia mancina, invece, Gutierrez sarebbe in vantaggio nel ballottaggio con Olivera. Una soluzione inedita, che si inserisce in una linea difensiva a quattro destinata a essere ulteriormente ridisegnata. Al centro, infatti, Conte non ha margini di scelta: la coppia Beukema-Juan Jesus è l’unica a disposizione, quasi un obbligo più che un’alternativa.