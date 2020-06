Errore e crisi, così Meret è diventato 12esimo: il suo futuro è già deciso

Ospina è il titolare di questi mesi, Meret del futuro. La staffetta è già stata annunciata: è questo il volere di De Laurentiis, che ha fatto un investimento, ha puntato sul friulano, lo ha scelto personalmente quando altri pensieri conducevano altrove, come da Leno o Sirigu. Con Gattuso è cambiato tutto perché il Napoli in crisi aveva bisogno di certezze immediate, non solo di piedi fatati. Quello della precisione col destro o col sinistro è un falso storico, certo conta anche la tecnica e Gattuso lo ricorda, ma Meret è diventato riserva di Ospina per un semplice motivo: meno esperto e pronto per guidare il reparto in un momento nero della stagione. Ricorderete tutti l'errore sul tiro potente di Lukaku. Quello è l'inizio del cambiamento, Gattuso premia Ospina e parla con Meret, lo fa anche la società, insieme lo tranquillizzano. Oggi Meret lavora come sempre, con impegno, da professionista, sapendo che al termine dell'anno, pronti a ricominciare, ritrovando una serenità spesso smarrita negli ultimi mesi, sarà lui il portiere titolare. E Ospina, ingombrante dodicesimo per ingaggio e valore, forse anche ambizioni di continuità, potrebbe davvero partire (piace alla Roma) per far spazio chissà, magari a Sepe. Ma oggi è solo un'ipotesi.