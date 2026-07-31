Accordo totale con Badiashile: ora l'intesa col Chelsea per chiudere

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Benoit Badiashile è sempre più vicino al Napoli. La trattativa con il difensore francese ha registrato importanti passi avanti e l'intesa con il giocatore è ormai a un passo dalla definizione. Il centrale del Chelsea ha dato apertura al trasferimento e i contatti tra il suo entourage e il club azzurro hanno consentito di avvicinare sensibilmente le parti. Per la dirigenza partenopea, il classe 2001 rappresenta il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato e garantire ad Allegri un'alternativa di qualità in vista della nuova stagione. Restano però da definire gli ultimi dettagli con il club inglese, che mantiene il controllo dell'operazione.

Resta da trovare l'intesa con il Chelsea

Se sul fronte del giocatore l'accordo è ormai pressoché raggiunto, la fase più delicata della trattativa riguarda la formula del trasferimento. Il Chelsea preferirebbe una cessione a titolo definitivo, con l'obiettivo di monetizzare dall'eventuale partenza del difensore. Il Napoli, invece, continua a spingere per un prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta più sostenibile sotto il profilo economico e coerente con la strategia di mercato del club. Le parti sono al lavoro per individuare un compromesso che possa soddisfare entrambe le società. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni, con la volontà comune di trovare un'intesa che permetta di chiudere l'operazione e consegnare Badiashile ad Allegri prima dell'inizio del campionato. Lo scrive il Cds oggi in edicola.