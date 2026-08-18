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Favasuli, ci siamo! Arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 ha raggiunto questa mattina la clinica romana per sottoporsi ai consueti test prima di completare il trasferimento in azzurro.
Visite e firma per Favasuli
Un altro passo decisivo per la conclusione la conclusione dell'affare: una volta ottenuta l'idoneità medica, Favasuli potrà procedere con gli ultimi adempimenti e prepararsi a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli firmando il contratto che lo legherà agli azzurri.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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