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Favasuli, ci siamo! Arrivato a Villa Stuart per le visite mediche

Favasuli, ci siamo! Arrivato a Villa Stuart per le visite mediche
Oggi alle 10:03Calciomercato Napoli
di Arturo Minervini

Costantino Favasuli è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. L'esterno classe 2004 ha raggiunto questa mattina la clinica romana per sottoporsi ai consueti test prima di completare il trasferimento in azzurro.

Visite e firma per Favasuli

Un altro passo decisivo per la conclusione la conclusione dell'affare: una volta ottenuta l'idoneità medica, Favasuli potrà procedere con gli ultimi adempimenti e prepararsi a iniziare la sua nuova avventura con la maglia del Napoli firmando il contratto che lo legherà agli azzurri.