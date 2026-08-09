Video Lucca si riscatta dopo gli errori col Celta: gol a raffica in allenamento

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Lucca reagisce dopo gli errori col Celta: tanti gol e doppietta in allenamento.

Dopo la prestazione opaca nell'amichevole contro il Celta Vigo, caratterizzata da diverse occasioni sprecate sotto porta, Lorenzo Lucca prova subito a voltare pagina. L'attaccante del Napoli si è messo in evidenza nel corso della seduta pomeridiana a Castel di Sangro, mostrando una maggiore precisione in fase realizzativa e andando diverse volte a segno nell'esercitazione dedicata all'attacco contro la difesa.

Lucca ritrova il gol: doppietta nelle partitelle, vincono Vergara, Giovane e Lang

Lucca ha trovato la porta anche nel successivo triangolare di partitelle a campo ridotto, durante il quale ha guidato l'attacco della squadra blu e realizzato due gol. Il triangolare è stato però vinto dalla formazione arancione, trascinata da Vergara, Giovane e Noa Lang. Segnali positivi dunque per l'ex Udinese, che dopo le occasioni fallite contro il Celta Vigo ha risposto sul campo ritrovando confidenza con il gol durante l'allenamento. Di seguito le immagini prodotte dalla SSCNapoli.