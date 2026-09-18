Si ferma anche Spinazzola! Non si è allenato a Castel Volturno: il motivo
Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta contro la Fiorentina. Leonardo Spinazzola ha infatti saltato l’allenamento mattutino a Castel Volturno a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Un nuovo problema fisico che si aggiunge alla lunga lista di indisponibili del Napoli, già privo di Anguissa, Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane e Alisson.
Spinazzola, le condizioni in vista della Fiorentina
A comunicare l’assenza è stata la SSC Napoli attraverso il consueto report ufficiale pubblicato sul proprio sito. Il club ha fatto sapere che: “Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra”. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con Allegri che dovrà verificare la disponibilità dell’esterno per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:20 al Franchi.
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