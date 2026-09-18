Ufficiale

Si ferma anche Spinazzola! Non si è allenato a Castel Volturno: il motivo

Si ferma anche Spinazzola! Non si è allenato a Castel Volturno: il motivoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:35In primo piano
di Francesco Carbone
Napoli, Leonardo Spinazzola si ferma per una lieve contrattura al bicipite femorale: l’esterno salta l’allenamento e resta in dubbio per Firenze.

Brutte notizie per Massimiliano Allegri in vista della trasferta contro la Fiorentina. Leonardo Spinazzola ha infatti saltato l’allenamento mattutino a Castel Volturno a causa di una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Un nuovo problema fisico che si aggiunge alla lunga lista di indisponibili del Napoli, già privo di Anguissa, Meret, Buongiorno, Marianucci, McTominay, Giovane e Alisson.

Spinazzola, le condizioni in vista della Fiorentina

A comunicare l’assenza è stata la SSC Napoli attraverso il consueto report ufficiale pubblicato sul proprio sito. Il club ha fatto sapere che: “Spinazzola non ha preso parte alla seduta odierna per una lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra”. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, con Allegri che dovrà verificare la disponibilità dell’esterno per la gara contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:20 al Franchi.