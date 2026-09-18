Rebus Anguissa: esami escludono lesioni o infortuni seri, ma è in dubbio per Firenze

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L'infermeria del Napoli continua a tenere in ansia Massimiliano Allegri a quarantotto ore dalla delicata trasferta di Firenze. Le condizioni di Frank Zambo Anguissa rimangono la principale incognita per lo scacchiere tattico azzurro, con il centrocampista camerunese che anche nella giornata di ieri non si è allenato insieme al resto del gruppo al centro sportivo di Castel Volturno. Il giocatore ha svolto una sessione di lavoro personalizzato divisa tra palestra e campo, un segnale chiaro che rende la sua presenza per la gara contro la Fiorentina sempre più incerta con il passare delle ore.

Ansia Anguissa per Allegri: lavora a parte a due giorni dalla Fiorentina

Il problema muscolare risale alla vigilia della sfida di Champions League contro l'Arsenal, quando un fastidio all'adduttore aveva costretto Anguissa a dare forfait. Dopo un effimero rientro in gruppo venerdì scorso, il mediano si è nuovamente fermato per il riacutizzarsi del dolore. Fortunatamente per il tecnico toscano, gli esami strumentali effettuati due volte a distanza di pochi giorni hanno escluso lesioni o danni strutturali, rassicurando sia il calciatore che lo staff medico. La decisione definitiva sulla sua eventuale convocazione per il Franchi verrà presa da Allegri soltanto domani, al termine della seduta di rifinitura prima della partenza per la Toscana.