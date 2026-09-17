Ultim'ora McTominay, il recupero procede per il meglio: spunta la data del rientro

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Il recupero di Scott McTominay procede positivamente dopo l’intervento per una lieve aritmia: l’obiettivo è rivederlo in campo contro il Frosinone

Il Napoli fissa una possibile data per il ritorno in campo di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, operato nelle scorse settimane per una lieve aritmia, sta proseguendo il percorso di recupero e le sue condizioni stanno evolvendo positivamente. L’ex Manchester United non è ancora a disposizione di Massimiliano Allegri, ma il prossimo passaggio decisivo sarà rappresentato dai test necessari per ottenere nuovamente l’idoneità sportiva.

McTominay, l’obiettivo è il rientro contro il Frosinone

Secondo quanto riportato da Sky Sport, è già stata individuata una possibile data per il ritorno di McTominay. L’obiettivo del Napoli è infatti quello di riavere il centrocampista a disposizione per la sfida contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre e prima gara dopo la sosta per le nazionali. Il suo rientro, naturalmente, sarà legato all’esito degli accertamenti e al via libera all’attività agonistica.