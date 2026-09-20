"Panchina bombers", scrive Lang a Beukema: nessun caso, ecco la reazione dello spogliatoio

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Nessuna tensione nel Napoli dopo il commento social di Noa Lang a Sam Beukema. La battuta sui "panchina bombers" ha divertito anche lo spogliatoio azzurro.

Una battuta tra compagni che sui social aveva provocato qualche reazione negativa, ma che all'interno del Napoli è stata accolta con tutt'altro spirito. Nei giorni scorsi Sam Beukema aveva pubblicato su Instagram il messaggio "Si va avanti. Senza mollare", ricevendo diversi commenti dai compagni. Tra questi quello di Alisson Santos, "Beukiiiii Cuzzzz Par", e soprattutto quello di Noa Lang, che aveva scherzato con il connazionale scrivendo: "Panchina bombers". Una frase che non era piaciuta a diversi tifosi, tanto da alimentare discussioni sui social.

Il Mattino: "La battuta di Lang ha fatto ridere il gruppo"

Nello spogliatoio, però, nessuno ha interpretato negativamente le parole dell'olandese. A raccontarlo è Il Mattino, che assicura come la battuta sui "panchina bombers" abbia "fatto ridere anche all'interno del gruppo". Nessun caso, dunque, attorno a Lang, che continua a godere della fiducia di Massimiliano Allegri e dei compagni. Contro la Fiorentina l'esterno avrà inoltre una nuova occasione per mettersi in mostra, con la possibilità di partire dal primo minuto al Franchi.