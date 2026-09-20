Mossa a sorpresa per Fiorentina-Napoli? Allegri ha una tentazione forte in attacco
Potrebbe esserci una novità inattesa nell'attacco del Napoli che oggi alle 12.30 affronterà la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Massimiliano Allegri valuta infatti la possibilità di affidarsi a David Neres dal primo minuto. Il brasiliano sta finalmente ritrovando una condizione fisica migliore dopo i problemi che ne hanno condizionato l'avvio di stagione e rappresenta una soluzione differente per dare imprevedibilità alla manovra offensiva azzurra. Il quotidiano presenta infatti Neres come possibile "jolly a sorpresa" per la sfida di Firenze.
Neres insidia Lang: possibile anche una staffetta
La scelta definitiva arriverà soltanto a ridosso della partita, con Noa Lang che resta comunque in corsa e viene indicato da altre ricostruzioni come favorito per partire dall'inizio. Anche in caso di panchina iniziale, però, per Neres dovrebbe esserci spazio nel corso della gara: Allegri vuole verificare sul campo i progressi mostrati dal brasiliano durante gli ultimi allenamenti. Non è dunque da escludere una staffetta tra i due esterni, con Neres pronto ad aumentare progressivamente il proprio minutaggio.
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