Ufficiale Fiorentina-Napoli, buone notizie per Allegri: Anguissa si è allenato in gruppo

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Frank Zambo Anguissa torna a disposizione di Massimiliano Allegri: il centrocampista si è allenato in gruppo alla vigilia della trasferta di Firenze.

Arriva un recupero importante per Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Napoli. Frank Zambo Anguissa ha smaltito il problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare le sfide contro Arsenal e Bologna ed è pronto a tornare a disposizione per la gara del Franchi, in programma domani alle 12.30.

Anguissa si allena con il gruppo

Dopo alcuni giorni di lavoro personalizzato a Castel Volturno, il centrocampista camerunese questa mattina ha svolto l’allenamento con il resto della squadra al Training Center. Anguissa è quindi recuperato e potrà essere convocato da Allegri per la trasferta di Firenze, rappresentando una soluzione importante in più per il centrocampo azzurro.