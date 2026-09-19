Ufficiale Fiorentina-Napoli, i convocati di Allegri: recuperato Anguissa, la scelta su Spinazzola

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Massimiliano Allegri ha diramato i convocati del Napoli per la sfida contro la Fiorentina: torna a disposizione Anguissa, mentre resta fuori Spinazzola.

Sono 20 i calciatori convocati da Massimiliano Allegri per la sfida del Franchi contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30 e valida per la quinta giornata di campionato. La novità principale riguarda il rientro di Frank Zambo Anguissa, tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta odierna dopo il problema all’adduttore che lo aveva costretto a saltare le gare contro Arsenal e Bologna. Non figura invece nella lista Leonardo Spinazzola, che oggi ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra a seguito della lieve contrattura al bicipite femorale della coscia destra.

La lista completa dei convocati

Questi i convocati di mister Allegri per il match contro la Fiorentina, in programma domani alle 12:30 allo stadio Artemio Franchi: Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Favasuli, Gilmour, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Vergara.