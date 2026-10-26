Tuttonapoli Infortunio Spinazzola, è l'ennesimo: ha saltato quasi 170 partite per problemi fisici

Leonardo Spinazzola, anni 33, fresco di rinnovo, appena infortunatosi, ha costruito la propria carriera grazie a velocità, qualità tecniche e capacità di incidere sulla fascia, ma la continuità fisica è stata spesso un ostacolo. Il primo grave stop è arrivato nella stagione 2017-18: dopo un problema al ginocchio, il 16 maggio 2018 è stato sottoposto a un intervento al legamento crociato, rimanendo fuori fino al 15 ottobre. Nella stessa stagione ha accumulato cinque episodi di infortunio, per un totale di 40 partite saltate. Negli anni successivi si sono alternati problemi muscolari, affaticamenti e fastidi alla coscia, senza impedire al laterale di raggiungere livelli importanti con la Roma e la Nazionale italiana.

La rottura del tendine d’Achille all’Europeo

Il 2 luglio 2021, durante i quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio, Spinazzola ha riportato la rottura del tendine d’Achille sinistro. L’infortunio lo ha costretto a lasciare il torneo nel momento migliore della sua esperienza in azzurro e ha richiesto un recupero particolarmente lungo. Secondo Transfermarkt, lo stop è durato dal 5 luglio 2021 al 9 aprile 2022: 279 giorni e 55 partite saltate. È l’assenza più pesante della sua carriera, superiore anche a quella legata all’intervento al crociato. Dopo il rientro, il difensore ha dovuto recuperare gradualmente la condizione, mentre gli infortuni muscolari hanno continuato a presentarsi nelle stagioni successive.

I nuovi problemi e il bilancio complessivo

Dal 2022 al 2026 Spinazzola ha affrontato soprattutto problemi al bicipite femorale, alla coscia e ad altri distretti muscolari. La cronologia di Transfermarkt registra 12 partite saltate sia nel 2022-23 sia nel 2023-24, cinque nel 2024-25 e otto nel 2025-26. Il 26 ottobre 2026 il Napoli ha comunicato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, accusata nei minuti finali della partita contro la Roma: lo stop previsto è di circa due settimane. Il bilancio storico, aggiornato alla fine della stagione 2025-26, è quindi di 31 episodi registrati e 165 partite saltate. A questo conteggio andranno aggiunte le eventuali gare perse per il nuovo infortunio, che non è ancora compreso nelle statistiche storiche.