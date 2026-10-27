Nuovo stadio, oggi ADL incontra Aponte in Svizzera: le ultime

De Laurentiis a Ginevra da Aponte per il nuovo stadio: il Comune valuta investimenti a San Giovanni, MSC guarda all’area

De Laurentiis è oggi a Ginevra per un incontro con Aponte, patron del gruppo MSC, con al centro il tema del nuovo stadio. Un faccia a faccia che segna un possibile nuovo tassello nel percorso del presidente per dotare il Napoli di un impianto di proprietà. Il progetto, già descritto in alcune linee guida, prevede una struttura da circa 70.000 spettatori.

Il Comune valuta investimenti a San Giovanni

Come riferisce Il Mattino, l’amministrazione comunale sarebbe pronta a valutare investimenti nella zona di San Giovanni, un segnale che rafforza il ruolo dell’area orientale nella strategia del club. Il quartiere, da anni al centro di progetti di riqualificazione, potrebbe quindi diventare il fulcro di un intervento più ampio, che non riguarderebbe soltanto lo stadio ma anche viabilità, spazi pubblici e servizi collegati. Un quadro che dovrà però fare i conti con tempi tecnici e autorizzazioni, ancora tutti da definire.

L’interesse di MSC per quell’area

Il dato più rilevante è che il gruppo MSC sarebbe interessato proprio a quell’area. Un elemento che inserisce un nuovo protagonista in una partita già complessa e che rende l’incontro di Ginevra particolarmente significativo. Resta da capire in che forma potrebbe concretizzarsi l’interesse del gruppo e quali ricadute avrebbe sul progetto portato avanti dal Napoli con Q8.