Ultim'ora Formazione Napoli, quattro cambi rispetto all'Inter! Sky: "Le scelte per il Parma"

Le ultime sulla formazione del Napoli col Parma su Sky Sport. Tra i pali c’è Milinkovic Savic, con Meret che ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra in allenamento proprio quando stava per vedere la luce del rientro. Possibile turno di riposo per Spinazzola e Juan Jesus. Di Lorenzo potrebbe scalare in posizione di braccetto completando il terzetto difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. Mazzocchi e Olivera sono pronti sulle corsie. A centrocampo intoccabili Lobotka e McTominay, mentre in avanti Lang è favorito su Elmas. A completare il tridente Hojlund e Politano.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte (squalificato, in panchina Stellini).