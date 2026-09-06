Tuttonapoli Allegri, striscia horror: solo 4 vittorie nelle ultime 13 gare tra Milan e Napoli

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Un dato allarmante accompagna il tecnico livornese: sommando il finale di stagione al Milan e l'avvio a Napoli, il bilancio recente è pesantemente negativo.

Numeri che pesano come un macigno sulla gestione tecnica di Massimiliano Allegri. Sommando le ultime 10 partite disputate sulla panchina del Milan alle prime 3 vissute sulla panchina del Napoli, il bilancio complessivo del tecnico livornese nelle ultime 13 uscite è di appena 4 vittorie, un pareggio e ben 8 sconfitte. Un trend negativo che ha caratterizzato il finale della sua ultima stagione rossonera e che, salvo la vittoria d'esordio contro il Genoa, si è ripresentato anche nel nuovo corso azzurro, con le sconfitte contro Como e Inter nelle prime tre giornate di campionato.

Milan-Allegri, il crollo nel finale di stagione: da +9 sul quinto posto all'addio

La crisi affonda le radici nella scorsa primavera, quando il Milan di Allegri, dopo il successo nel derby, si trovava a +9 sul quinto posto in classifica. Da quel momento in poi, però, il rendimento nelle ultime dieci partite è stato a dir poco deludente, con appena tre vittorie e ben sei sconfitte, un crollo verticale che è costato ai rossoneri il piazzamento tra le prime quattro del campionato e, di fatto, anche la conferma sulla panchina.

Napoli, avvio in salita per Allegri: una vittoria e due sconfitte in tre giornate

Il cambio di maglia non ha invertito la tendenza. A Napoli, Allegri ha raccolto una sola vittoria nelle prime tre giornate di campionato, seguita dalle sconfitte contro il Como al debutto casalingo e contro l'Inter in rimonta a San Siro. Una striscia che, sommata al pessimo finale di stagione rossonero, porta il computo delle ultime 13 partite ufficiali a un preoccupante 4 vittorie, 1 pareggio e 8 sconfitte: un dato che il tecnico livornese dovrà provare a invertire già a partire dal prossimo, delicatissimo impegno di Champions League contro l'Arsenal.