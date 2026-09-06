McTominay-Napoli, clamoroso retroscena: possibile addio già a gennaio

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Il Mattino svela l'ipotesi shock: senza rinnovo, lo scozzese potrebbe lasciare Napoli anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale del 2028.

Arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro di Scott McTominay, che potrebbe addirittura già lasciare a gennaio la maglia azzurra. Altrimenti, la cessione diventerà obbligatoria in estate, quando mancherà un solo anno alla scadenza del contratto. A rivelare quest'ipotesi è l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega perché il centrocampista scozzese non rinnoverà, con il Napoli costretto a pianificarne la cessione.

McTominay Napoli, rinnovo lontano: la richiesta da 6,5 milioni blocca la trattativa

"Ha scelto il posto giusto per dare la sensazione che su McTominay e il Napoli stia per calare il sipario. A cuor leggero (è il caso di dirlo), ma con sincerità, il ds Manna parla apertamente delle difficoltà che impediscono di raggiungere un'intesa tra il club azzurro e la sua stella scozzese per il prolungamento del contratto. Che pure sarebbe una priorità per il Napoli. Non c'entra solo il suo cuore impavido e non è il caso neppure di parlare di core ngrat: McTominay per rinnovare vuole un adeguamento importante (quasi 6,5 milioni netti) e poco importa se due anni fa quando è stato preso dal Manchester United era praticamente un reietto della Premier e che solo il Napoli è riuscito a rilanciare".

McTominay Napoli, contratto in scadenza 2028: il club valuta la cessione anticipata

Proprio il fatto che la scadenza sia fissata al 2028 spinge gli azzurri a fare una valutazione in tempi rapidi: se non rinnova, McTominay dovrà andare via la prossima estate. Ma c'è un rischio concreto che il suo addio possa avvenire già a gennaio. Appuntamenti tra i suoi manager e il Napoli non sono all'orizzonte, ma di sicuro il club azzurro non andrà a scadenza: il rischio, vero, è che una volta ritornato a pieno regime dopo l'operazione al cuore, si possano prendere in considerazione anche le offerte in arrivo.