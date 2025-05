Live Futuro Conte, altro incontro con ADL e la società: annuncio in arrivo?

19.40 - Caos Juventus - La Juventus, che contava sul ritorno di Antonio Conte, deve fare i conti con una profonda ristrutturazione. Non solo l’arrivo di Comolli, il ritorno di Tognozzi e i maggiori poteri affidati a Chiellini. Ci sarà anche un addio, come deciso da John Elkann nell’ambito di questa riorganizzazione: quello dell’attuale direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Si stanno decidendo solo la forma e le modalità della decisione e della comunicazione.

19.30 - Conte: anche un aumento d'ingaggio? Non solo investimenti per strutture e mercato con l'arrivo ormai prossimo di De Bruyne e quello di David molto vicino. All'orizzonte anche la prospettiva dell'aumento di stipendio per convincere Antonio Conte a restare. Questa la mossa del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per blindare il suo allenatore, trapelata nel pomeriggio. De Laurentiis ha messo sul tavolo tutte le carte per trattenerlo.

19.00 - Incontro decisivo? Ore decisive per l’annuncio della permanenza di Antonio Conte al Napoli. Sta per iniziare l’incontro finale con De Laurentiis e gli altri dirigenti in città, rivela il Corriere dello Sport. Il club ha anticipato di un giorno dopo un ultimo assalto della Juve. Conte si è convinto a restare. L'incontro di martedì ha dato sicuramente una spinta decisiva per l'intesa. Adesso si viaggia fortemente verso la conferma del tecnico e si attende il comunicato della permanenza.

18.30 - Niente Napoli, Allegri 'libero' per il Milan - Altro effetto dell'ormai imminente conferma di Conte a Napoli è l'approdo di Massimiliano Allegri al Milan. Il tecnico ha appena firmato come nuovo allenatore del Milan dopo un incontro con Giorgio Furlani, Igli Tare, Allegri e Giovanni Branchini: tutti i contratti sono stati definiti. Allegri torna in rossonero dopo la prima avventura iniziata nel 2010. L'allenatore toscano era stato bloccato dal Napoli in caso di addio di Conte, ma con la permanenza del tecnico azzurro Allegri ha scelto di ripartire dal Milan.

Amici di Tuttonapoli, buonasera! Sono ore decisive per la permanenza di Conte sulla panchina del Napoli e, di conseguenza, l'effetto domino sulle altre panchine della Serie A.