Napoli-Celta Vigo 1-1, gol e sintesi del 2° test internazionale a Castel di Sangro: gli highlights
Termina 1-1 tra Napoli e Celta Vigo, la seconda amichevole disputata allo stadio Teofilo Patini durante il ritiro di Castel di Sangro. La squadra allenata da Massimiliano Allegri ha chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Giovanni Di Lorenzo, prima di subire nella ripresa il pareggio degli spagnoli firmato da Ferran Jutglà.
Napoli-Celta Vigo 1-1, video highlights e gol della partita
Nel video degli highlights di Napoli-Celta Vigo è possibile rivedere i gol e i principali momenti dell'amichevole degli azzurri. Dal vantaggio di Di Lorenzo al pareggio di Jutglà, arrivato approfittando di un errore di De Bruyne dopo un pallone ricevuto da Meret, fino alle altre occasioni costruite nel corso della sfida. Di seguito le immagini e i momenti salienti del test precampionato del Napoli a Castel di Sangro.
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