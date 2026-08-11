Ultim'ora Lukaku via, si sblocca il mercato! Rai: "Annuncio vicino per i primi due colpi"

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Il Napoli sta ultimando gli ultimi dettagli per l’acquisto di Favasuli, terzino destro del Catanzaro. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo e per il difensore è pronto un contratto di cinque anni. Favasuli atteso a breve da Massimiliano Allegri, pronto ad accoglierlo in azzurro per l’inizio della nuova avventura. Lo riporta Ciro Venerato, giornalista, con gli aggiornamenti al Tg Sport Rai.

Napoli, Favasuli a un passo: atteso anche il via libera per Badiashile

Parallelamente, in giornata il Napoli aspetta anche il definitivo via libera del Chelsea per Badiashile. La trattativa era stata impostata già sette giorni fa e ora è arrivata alle battute conclusive. Il club azzurro attende dunque l’ultimo passaggio per poter definire anche questa operazione e consegnare ad Allegri un ulteriore rinforzo per la rosa.