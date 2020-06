Gazzetta - Gattuso ha perdonato Lozano: ieri colloquio per chiarire, il retroscena

Lunedì era stato cacciato dall'allenamento perché svogliato, ma il caso è immediatamente rientrato. Rino Gattuso ha perdonato Hirving Lozano, il messicano triste che non gioca mai. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l'allenatore è uno che non serba rancore, così ieri c'è stato un colloquio chiarificatore col messicano, che è stato regolarmente convocato e che oggi andrà in panchina nella finale di Coppa Italia contro la Juventus.