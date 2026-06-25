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Gila-Napoli, cresce la fiducia! Sky: Manna vuole chiudere col giocatore in queste ore

Gila-Napoli, cresce la fiducia! Sky: Manna vuole chiudere col giocatore in queste oreTuttoNapoli.net
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Oggi alle 22:05In primo piano
di Antonio Noto
Napoli-Gila, Di Marzio: fiducia altissima, gli azzurri vogliono chiudere subito l'operazione.

Il Napoli continua a spingere per Mario Gila, individuato come il principale rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Il centrale spagnolo, legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel giugno 2027, resta la priorità del club azzurro, che nelle prossime ore punta a definire l'intesa con il calciatore per presentarsi con maggiore forza al tavolo delle trattative con la società biancoceleste.

Di Marzio: "Fiducia altissima, il Napoli vuole Gila subito"

Nel corso di 'Calciomercato - L'Originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa: "Il Napoli conta di blindare in queste ore la volontà e il contratto del giocatore per avere poi forza nella trattativa con la Lazio. Ma la fiducia resta altissima perché Gila diventi un giocatore del Napoli, o in questa fase di mercato, o eventualmente se la Lazio deciderà di tenerlo alla scadenza del contratto. Ma il Napoli lo vuole subito".