Gila, il Napoli insiste! Sky: incontro tra l’entourage e Manna, si cerca intesa con la Lazio

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Calciomercato Napoli, accelerata per Mario Gila: contatti continui con la Lazio e incontro con l'entourage per chiudere il primo rinforzo per Allegri

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per arrivare a Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio individuato come uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto arretrato. Nelle intenzioni del club azzurro, il centrale dovrebbe rappresentare il primo innesto da consegnare a Massimiliano Allegri per avviare il nuovo progetto tecnico. La dirigenza sta lavorando per mantenere una posizione di vantaggio rispetto alla concorrenza e chiudere l’operazione nel minor tempo possibile, stando a quanto riferisce Sky.

Manna al lavoro: contatti costanti con l’entourage di Gila e la Lazio

Nella giornata odierna si è registrato un nuovo incontro tra il direttore sportivo Giovanni Manna e l’entourage del calciatore classe 2002, con l’obiettivo di consolidare una corsia preferenziale già aperta da tempo. Parallelamente prosegue il dialogo con la Lazio per trovare un’intesa definitiva sul trasferimento, cercando al contempo di resistere agli eventuali inserimenti di altri club interessati al difensore spagnolo. Il Napoli resta fiducioso di poter portare avanti la trattativa fino alla conclusione positiva.